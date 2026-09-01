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Факел — Краснодар: составы команд на матч 3 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России 1 сентября 2026

«Факел» и «Краснодар» объявили составы на матч FONBET Кубка России

Сергей Филин

Стали известны стартовые составы «Факела» и «Краснодара» на матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже во вторник, 1 сентября. Начало матча в 18.00 по московскому времени.

«Факел»: Доровских, Ковалев, Юрганов, Бардачев, Клейтон, Эль-Мхассани, Якимов, Багамаев, Магомедов, Турищев, Пуси.

«Краснодар»: Корякин, Хмарин, Коста, Боселли, Садчиков, Пальцев, Оздоев, Ленини, Уткин, Батчи, Кокшаров.

Следить за ключевыми событиями встречи можно в футбольном матч-центре «СЭ».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
01 сентября, 18:00. Факел (Воронеж)
Факел
Краснодар

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