«Акрон» — «Локомотив»: где смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

«Акрон» и «Локомотив» сыграют в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 1 сентября. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 16.15 по московскому времени.

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01 сентября, 16:15. Солидарность Самара Арена (Самара)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за основными событиями встречи «Акрон» — «Локомотив» можно в футбольном матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, а также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по регистрации).

Ответная игра состоится 13 октября в Москве.

Во 2-м туре Кубка России «Акрон» победил ЦСКА с минимальным счетом 1:0, «Локомотив» проиграл «Ростову» — 0:1.

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