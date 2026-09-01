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Акрон — Локомотив: прямая трансляция, смотреть онлайн

«Акрон» — «Локомотив»: где смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Пиняев, игрок «Локомотива».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Акрон» и «Локомотив» сыграют в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 1 сентября. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 16.15 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
01 сентября, 16:15. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
Локомотив

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за основными событиями встречи «Акрон» — «Локомотив» можно в футбольном матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, а также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по регистрации).

&laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;.«Акрон» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча Кубка

Ответная игра состоится 13 октября в Москве.

Во 2-м туре Кубка России «Акрон» победил ЦСКА с минимальным счетом 1:0, «Локомотив» проиграл «Ростову» — 0:1.

Кубок России: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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