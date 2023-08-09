Колосков назвал матч «Спартак» — «Пари НН» лучшей игрой сезона на данный момент

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил матч 2-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Пари НН» (5:4).

«Это был очень яркий матч, где было все, что мы так любим в футболе. Команды играли в открытый футбол, одно наслаждение смотреть такие игры. Считаю, что эта игра — лучшая из всех после старта нового сезона, это украшение. Уверен, всем болельщикам этот матч очень понравился. Настоящий праздник футбола», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

После этой игры московский клуб с 6 очками возглавляет группу D Кубка России, «Пари НН» расположился на второй строчке (2 очка). В третьем туре красно-белые сыграют с «Динамо», а клуб из Нижнего Новгорода — с «Краснодаром».