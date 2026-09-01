«Факел» — «Краснодар»: где смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

«Факел» и «Краснодар» сыграют в 3-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 1 сентября. Матч пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

01 сентября, 18:00. Факел (Воронеж)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за основными событиями встречи «Факел» — «Краснодар» можно в футбольном матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, а также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по регистрации).

Ответная игра состоится 13 октября в Краснодаре.

Во 2-м туре Кубка России «Факел» проиграл «Ахмату» со счетом 1:2, «Краснодар» победил «Динамо» (1:0).

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