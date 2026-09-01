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Факел — Краснодар: прямая трансляция, смотреть онлайн

«Факел» — «Краснодар»: где смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Станислав Агкацев, игрок «Краснодара».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Факел» и «Краснодар» сыграют в 3-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 1 сентября. Матч пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
01 сентября, 18:00. Факел (Воронеж)
Факел
Краснодар

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за основными событиями встречи «Факел» — «Краснодар» можно в футбольном матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, а также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по регистрации).

&laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;.«Факел» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча Кубка

Ответная игра состоится 13 октября в Краснодаре.

Во 2-м туре Кубка России «Факел» проиграл «Ахмату» со счетом 1:2, «Краснодар» победил «Динамо» (1:0).

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Кубок России
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
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