«Ростов» — ЦСКА: ориентировочные составы на матч Кубка России

«Ростов» и ЦСКА сыграют в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 1 сентября. Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени. «СЭ» публикует ориентировочные составы на игру.

Ориентировочный состав «Ростова»

Петров — Мелехин, Бабакин, Семенчук, Жбанов — Мадрахимов, Михайлов, Прохин, Шанталий, Азнауров — Шамонин.

Из-за травм игру пропустит Дмитрий Чистяков. Участие Германа Игнатова находится под вопросом.

Ориентировочный состав ЦСКА

Бориско — Гайич, Лукин, Абдулкадыров, Круговой — Бандикян, Обляков — Попович, Кармо, Фиров — Мусаев.

Из-за травм не сыграют Игорь Акинфеев, Дмитрий Баринов, Мойзес, Матвей Кисляк. Участие Данилы Козлова находится под вопросом.

Официальные стартовые составы команд станут известны примерно за час до начала матча. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за стартовыми составами, статистикой и ключевыми событиями игры «Ростов» — ЦСКА можно в футбольном матч-центре.