«Акрон» — «Локомотив»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

Стали известны стартовые составы на матч между «Акроном» и «Локомотивом» в 3-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет в Самаре. Начало — в 16.15 по московскому времени.

«Акрон»: Тереховский, Велерников, Лончар, Витор, Попенков, Базилевский, Бистрович, Хосонов, Платон, Макеев, Дмитриев.

Запасные: Гудиев, Волочай, Роча, Бардыбахин, Эсковаль, Хаметов, Марадишвили, Дуду, Беншимол, Холодов, Оганесян.

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Годяев, Щетинин, Бабкин, Руденко, Раков, Бакаев.

Запасные: Митрюшкин, Веселов, Фассон, Погостнов, Чевардин, Коваленко, Пиняев, Салтыков, Голубев, Еремеев, Мялковский.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.