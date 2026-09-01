«Акрон» — «Локомотив»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России
Стали известны стартовые составы на матч между «Акроном» и «Локомотивом» в 3-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.
Игра пройдет в Самаре. Начало — в 16.15 по московскому времени.
«Акрон»: Тереховский, Велерников, Лончар, Витор, Попенков, Базилевский, Бистрович, Хосонов, Платон, Макеев, Дмитриев.
Запасные: Гудиев, Волочай, Роча, Бардыбахин, Эсковаль, Хаметов, Марадишвили, Дуду, Беншимол, Холодов, Оганесян.
«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Годяев, Щетинин, Бабкин, Руденко, Раков, Бакаев.
Запасные: Митрюшкин, Веселов, Фассон, Погостнов, Чевардин, Коваленко, Пиняев, Салтыков, Голубев, Еремеев, Мялковский.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Новости
Судейство
28 авг 19:09
6