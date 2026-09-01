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Акрон — Локомотив: стартовые составы на матч FONBET Кубка России 1 сентября 2026

«Акрон» — «Локомотив»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на матч между «Акроном» и «Локомотивом» в 3-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет в Самаре. Начало — в 16.15 по московскому времени.

«Акрон»: Тереховский, Велерников, Лончар, Витор, Попенков, Базилевский, Бистрович, Хосонов, Платон, Макеев, Дмитриев.

Запасные: Гудиев, Волочай, Роча, Бардыбахин, Эсковаль, Хаметов, Марадишвили, Дуду, Беншимол, Холодов, Оганесян.

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Годяев, Щетинин, Бабкин, Руденко, Раков, Бакаев.

Запасные: Митрюшкин, Веселов, Фассон, Погостнов, Чевардин, Коваленко, Пиняев, Салтыков, Голубев, Еремеев, Мялковский.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;.«Акрон» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча Кубка
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
01 сентября, 16:15. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
Локомотив

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ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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