«Понимаем, что мы обосрались». Футболисты «Ростова» извинились перед болельщиками за поражение от «Чайки»
«Ростов» в матче группового этапа БЕТСИТИ Кубка России уступил «Чайке» со счетом 0:1. Таким образом, «Чайка» гарантировала себе место в 1/8 финала Кубка России, а «Ростов» потерял шансы на выход в следующий раунд.
После матча ростовчане подошли к трибунам, чтобы извиниться перед болеьщиками.
— Парни, ну что за фигня? Чего вам не хватает? Что случилось? — кричали с трибун.
— Мы понимаем, что мы обосрались. Понимаем. Это позор. Позор, — взял слово Данил Глебов, который был капитаном команды в этой встрече.
— Ты же молодой, тебе есть, что доказывать.
— Я не играю за бабки. Мы хотим выигрывать, как и вы.
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