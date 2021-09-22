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«Понимаем, что мы обосрались». Футболисты «Ростова» извинились перед болельщиками за поражение от «Чайки»

22 сентября 2021, 23:51
Игроки «Ростова». Фото ФК «Ростов».
Игроки «Ростова». Фото ФК «Ростов».
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«Ростов» в матче группового этапа БЕТСИТИ Кубка России уступил «Чайке» со счетом 0:1. Таким образом, «Чайка» гарантировала себе место в 1/8 финала Кубка России, а «Ростов» потерял шансы на выход в следующий раунд.

После матча ростовчане подошли к трибунам, чтобы извиниться перед болеьщиками.

— Парни, ну что за фигня? Чего вам не хватает? Что случилось? — кричали с трибун.

— Мы понимаем, что мы обосрались. Понимаем. Это позор. Позор, — взял слово Данил Глебов, который был капитаном команды в этой встрече.

— Ты же молодой, тебе есть, что доказывать.

— Я не играю за бабки. Мы хотим выигрывать, как и вы.

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Иван Шитик все материалы автора

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