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Яковлев о матче с ижевским «Зенитом»: «ЦСКА привез сильный состав, это говорит о наших намерениях в Кубке»

10:37
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Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев поделился ожиданиями от матча элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России против ижевского «Зенита».

«Это наша первая кубковая игра в сезоне. Не надо смотреть на то, в какой лиге играет соперник и какие у него результаты в последних играх. Важно оттолкнуться от своей игры и должным образом настроиться. В Ижевск приехал сильный состав, за исключением нескольких лидеров тренеры взяли всю основу, и это само по себе говорит о наших намерениях в Кубке», — приводит пресс-служба армейцев слова Яковлева.

Матч «Зенит» (Ижевск) — ЦСКА состоится сегодня, 23 сентября. Начало встречи — в 14.15 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры