Яковлев о матче с ижевским «Зенитом»: «ЦСКА привез сильный состав, это говорит о наших намерениях в Кубке»
Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев поделился ожиданиями от матча элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России против ижевского «Зенита».
«Это наша первая кубковая игра в сезоне. Не надо смотреть на то, в какой лиге играет соперник и какие у него результаты в последних играх. Важно оттолкнуться от своей игры и должным образом настроиться. В Ижевск приехал сильный состав, за исключением нескольких лидеров тренеры взяли всю основу, и это само по себе говорит о наших намерениях в Кубке», — приводит пресс-служба армейцев слова Яковлева.
Сегодня стартуем в новом розыгрыше Кубка России!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 23, 2021
? #ЗенитИжевскЦСКА
? #КубокРоссии
? 14:15 мск
? Стадион Зенит (Ижевск)
? Матч ТВ pic.twitter.com/hbKuq7KY2N
Матч «Зенит» (Ижевск) — ЦСКА состоится сегодня, 23 сентября. Начало встречи — в 14.15 (мск).
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