Яковлев о матче с ижевским «Зенитом»: «ЦСКА привез сильный состав, это говорит о наших намерениях в Кубке»

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев поделился ожиданиями от матча элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России против ижевского «Зенита».

«Это наша первая кубковая игра в сезоне. Не надо смотреть на то, в какой лиге играет соперник и какие у него результаты в последних играх. Важно оттолкнуться от своей игры и должным образом настроиться. В Ижевск приехал сильный состав, за исключением нескольких лидеров тренеры взяли всю основу, и это само по себе говорит о наших намерениях в Кубке», — приводит пресс-служба армейцев слова Яковлева.

Сегодня стартуем в новом розыгрыше Кубка России!



? #ЗенитИжевскЦСКА

? #КубокРоссии

? 14:15 мск

? Стадион Зенит (Ижевск)

? Матч ТВ pic.twitter.com/hbKuq7KY2N — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 23, 2021

Матч «Зенит» (Ижевск) — ЦСКА состоится сегодня, 23 сентября. Начало встречи — в 14.15 (мск).