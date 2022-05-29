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Бакаев — об уходе из «Спартака»: «Не знаю, что я кому сделал»

Бакаев рассказал о решении уйти из «Спартака»
Владимир Пушкарев
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Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал свой уход из клуба после победы в финале БЕТСИТИ Кубка России над «Динамо» (2:1).

«Когда я принял окончательное решение? Я даже сейчас жду, что мне скажут, что мы передумали. Я не знаю, честно. Не знаю, что я кому сделал», — цитирует Бакаева «СЭ».

25-летний хавбек — воспитанник красно-белых, дебютировал в основной команде в 2015 году. Всего Бакаев сыграл за «Спартак» в 105 играх.

Зелимхан Бакаев
ФК Спартак (Москва)
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