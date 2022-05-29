Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал свой уход из клуба после победы в финале БЕТСИТИ Кубка России над «Динамо» (2:1).

«Когда я принял окончательное решение? Я даже сейчас жду, что мне скажут, что мы передумали. Я не знаю, честно. Не знаю, что я кому сделал», — цитирует Бакаева «СЭ».

25-летний хавбек — воспитанник красно-белых, дебютировал в основной команде в 2015 году. Всего Бакаев сыграл за «Спартак» в 105 играх.