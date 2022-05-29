Бакаев рассказал о самом запоминающемся моменте в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев вспомнил самый запоминающийся момент за время в клубе.

«Самый запоминающийся момент? Эта победа, кубок. Кто для меня главный человек в Спартаке? Наш капитан, Георгий Джикия. Он всегда поддерживал меня. Молодые ребята всегда были рядом, они знают, что я им всегда помогу от души.

Я видел Зарему один раз, хорошо пообщались. Надеюсь, что это все только слухи», — цитирует Бакаева «СЭ».

Сегодня 25-летний хавбек объявил об уходе из «Спартака».