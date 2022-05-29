Бакаев признался, что его задели слова Ваноли о его игровых качествах

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев признался, что его задели слова главного тренера Паоло Ваноли о том, что ему нужно расти как футболисту.

«Конечно, я хотел сыграть последний матч. Я заслужил сыграть его. Но это решение тренера. Я его уважаю, слава богу, что победили. Задели ли слова Ваноли? Немножко задели, но каждому есть над чем расти», — рассказал Бакаев «СЭ».

После победы «Спартака» в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1) Бакаев объявил о том, что покинет московский клуб.