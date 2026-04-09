Карседо — игрокам «Спартака» после победы над «Зенитом»: «Вы заслужили это! Теперь нам нужно забрать кубок»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо выступил с мотивирующей речью в раздевалке команды после победы над «Зенитом» (0:0, пенальти 7:6) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Игра проходила 8 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Это победа! Поздравляю! Вы заслужили это! Мы отличная команда. Вы сотворили историю. Теперь нам нужно забрать этот кубок, парни. Нам нужен этот кубок! Он должен быть нашим. Давайте сделаем это!» — сказал Карседо на видео, опубликованном пресс-службой красно-белых.

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» сыграет с ЦСКА. Матч состоится в период с 5 по 7 мая.

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