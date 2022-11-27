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Тикнизян: «Приход Галактионова в «Локомотив» — глоток свежего воздуха»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о работе с новым главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

27 ноября железнодорожники обыграли «Нижний Новгород» (3:1) в матче 6-го тура Пути РПЛ Кубка России.

— Почувствовал, что для Галактионова это особенный матч?

— Я нет, он, наверно, да. Для нас каждый матч сейчас особенный, каждая победа очень важна. Вы сами знаете наше турнирное положение. Кубок для нас — самая большая мотивация.

— Что поменялось с приходом нового тренера?

— Конечно, у нового тренера новые требования. Интенсивность, тактика, теория — изменилось многое. Думаю, что в лучшую сторону.

— Чувствуется какое-то воодушевление в приходом Галактионова?

— Да, это глоток свежего воздуха, тем более, что мы поработали с ним вместе в молодежной сборной. Я все его требования знаю, они идеально подходят под наш состав.

— В сборной и клубе — есть разница?

— Нет.

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Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Михаил Галактионов
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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