Самый титулованный российский тренер Олег Романцев прокомментировал драку футболистов в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Спартак» — 0:0 (пен. 4:2).

«Драка-то вроде бы не из самых крутых — без крови, сирен «Скорой», спецназа. Зато сколько интересных вопросов породила. А уж, как я за родной КДК порадовался — наконец-то и ему настоящее дело обломилось. Это вам не какое-то непонятное выяснение отношений между двумя тренерами, которые к тому же еще и руки потом пожали. Тут история посерьезней — с мордобоем, представителями разных национальностей. Тут надо копать и копать, чтобы всем виновным по полной досталось. Чтобы про «фейр плей» и «Нет расизму» не забывали!» — сказал Романцев «СЭ».

После драки главный судья матча Владимир Москалев принял решение удалить шестерых футболистов: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак»).