Ловрен: «О, дерьмо! О боже мой! Я шокирован, видя эту драку»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен, который в составе сборной Хорватии выступает на ЧМ-2022, рассказал, что уже знает о драке, которая произошла в кубковом матче против «Спартака».

— О, дерьмо! О боже мой! Мы выиграли, а это самое главное. Но я шокирован, видя эту драку. На месте Родригао я бы сделал то же самое [разнимал]. Обязательно поговорю с ребятами об этом. Это как UFC. Повторюсь, я в шоке. Надеюсь, все в порядке", — сказал хорват «СЭ».

— Ты общаешься с кем-нибудь из «Зенита»?

— Да, у нас есть группа. Вчера я пожелал команде удачи на сегодня. Это хорошо, что они выиграли. Это очень важно!

— Когда ты решил остаться в «Зените» этим летом, это могло повлиять на твое выступления в национальной команде?

— Да и нет. У меня был много мыслей в голове, что делать. Но мне кажется, я принял лучшее решение — остаться в команде, потому что я чувствую гордость, я капитан там. У нас был хороший сезон!

В результате драки красные карточки получили по 3 игрока из каждой команды. У хозяев были удалены Родригао, Малком и Вильмар Барриос, а у гостей — Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон.