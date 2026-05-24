Сперцян: «Мы поддержали Боселли. Каждый может попасть в такую ситуацию»
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал поражение от «Спартака» (1:1, пенальти — 3:4) в суперфинале FONBET Кубка России.
— Серия пенальти — лотерея. Интересный футбол. Не пугала замена вратаря у «Спартака». Мой жест в адрес фанатов «Спартака»? Достали немного болельщики, это эмоции.
— Поддержали Босселли?
— Конечно, никакого пихача. Мы его поддержали, потому что каждый может попасть в такую ситуацию.
— Давила ли атмосфера?
— Атмосфера не давила, это футбол. Играли в Москве, а не в Краснодаре. После игры поблагодарили болельщиков. Спасибо им за это.
— Самый громкий свист в карьере?
— Был еще громче.
— Здоровье?
— Были проблемы со спиной полгода.
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28 авг 19:09
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