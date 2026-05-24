Сперцян: «Мы поддержали Боселли. Каждый может попасть в такую ситуацию»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал поражение от «Спартака» (1:1, пенальти — 3:4) в суперфинале FONBET Кубка России.

— Серия пенальти — лотерея. Интересный футбол. Не пугала замена вратаря у «Спартака». Мой жест в адрес фанатов «Спартака»? Достали немного болельщики, это эмоции.

— Поддержали Босселли?

— Конечно, никакого пихача. Мы его поддержали, потому что каждый может попасть в такую ситуацию.

— Давила ли атмосфера?

— Атмосфера не давила, это футбол. Играли в Москве, а не в Краснодаре. После игры поблагодарили болельщиков. Спасибо им за это.

— Самый громкий свист в карьере?

— Был еще громче.

— Здоровье?

— Были проблемы со спиной полгода.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max