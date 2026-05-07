Глушаков: «Спартак» победил за счет воронежско-ростовской школы ударов по воротам!»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» оценил победу красно-белых в матче финала Пути регионов FONBET Кубка России против ЦСКА (1:0).

— За счет чего «Спартак» победил?

— Благодаря нашей воронежско-ростовской школе ударов по воротам! Гол Литвинова похож на мой в ворота «Амкара» в чемпионском сезоне. Где-то везение сопутствовало красно-белым в этом моменте. Руслан не очень удачно обработал, но пробил и попал в девятку, шикарный гол.

«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России. За титул красно-белые поборются с «Краснодаром» или «Динамо» (0:0 в первом матче, ответная игра — 7 мая в Краснодаре).

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