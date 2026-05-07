Семин: «Динамо» крайне необходим какой-то титул»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча «Краснодара» против «Динамо» в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Кубок — это всегда интересно. Думаю, это будет большой праздник и полные трибуны. Вчерашний матч показал, что футбол в нашей жизни играет громадную роль. В Кубке нет фаворита, в нем есть много неожиданностей. И «Динамо» хочет выиграть, им крайне необходим какой-то титул, и «Краснодар» — очень голодная команда», — сказал Семин «СЭ».

«Краснодар» и «Динамо» сыграют в ответном матче финала Пути РПЛ в четверг, 7 мая. Матч пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 20.30 по московскому времени.

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Давид Петросян