Полузащитник «Алании» Хадарцев из-за травмы выбыл на полгода перед полуфиналом БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо»

Полузащитник «Алании» Батраз Хадарцев получил травму на тренировке и выбыл на полгода, сообщает официальный сайт владикавказского клуба.

28-летний россиянин травмировался перед матчем 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо».

Обследование выявило у полузащитника полный разрыв передней крестообразной связки.

Хадарцеву предстоит операция по пластике связки, которая будет проходить в Италии ориентировочно 16-17 мая. Срок восстановления составит шесть месяцев.

В нынешнем сезоне Хадарцев забил семь мячей в 22 матчах за «Аланию» во всех турнирах. Контракт полузащитника с владикавказским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Матч «Динамо» — «Алания» состоится сегодня, 10 мая. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

В другом матче 1/2 финала «Спартак» примет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве с «Енисей». Начало — 19.30 мск.