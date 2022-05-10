«Динамо» и «Алания» объявили составы на матч 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России

«Динамо» и «Алания» объявили составы на матч 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Динамо»: Лещук, Ласкальт, Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Макаров, Захарян, Смолов.

Запасные: Шунин, Плиев, Паршивлюк, Скопинцев, Сазонов, Осокин, Лесовой, Кутицкий, Сулаквелидзе, Н'Жи, Тюкавин, Гладышев.

«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Багаев, Гурциев, Хугаев, Засеев, Кобесов Дав., Бутаев, Эльдарушев, Хабалов, Хосонов.

Запасные: Богиев, Татаев, Машуков, Дзахов, Кокоев, Цараев, Сосранов, Григорьев, Кобеснов, Кобеснов Дм., Гиоргобиани.

Встреча состоится сегодня, 10 мая, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.