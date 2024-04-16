Петржела: «Зенит» наверняка выиграет, и никакие шашлыки не повлияют на его победу»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между сине-бело-голубыми и «Спартаком».

«Зенит» наверняка выиграет, и никакие шашлыки не повлияют на его победу. Это хорошая акция для болельщиков. Ничего особенного. В Чехии такие вещи — это нормальное явление. Да и фанатам это нравится», - сказал Петржела «СЭ».

Первая игра закончилась победой команды из Санкт-Петербурга со счетом 2:1. У «Зенита» отличился дублем нападающий Педро, у «Спартака» забил Манфред Угадьде.

Ответный матч «Зенит» — «Спартак» состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 мск.

(Денис Сафронов)