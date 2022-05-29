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Сегодня, 11:04

Малафеев будет симпатизировать «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Мой ответ до банальности прост, я буду переживать за красивый и качественный футбол. Рассчитываю, что «Динамо» и «Спартак» порадуют болельщиков и красиво завершат этот футбольный сезон. Но если выбирать из двух клубов, то мои симпатии будут на стороне «Динамо».

Спасет ли победа «Спартака» сезон для них? Это немножко подсластит горечь от не самого лучшего сезона и будет не плохим бонусом на столетие клуба", — сказал Малафеев «СЭ».

Финал БЕТСИТИ Кубка России пройдет 29 мая в 17:00 на стадионе «Лужники».

Вячеслав Малафеев
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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