Первый матч финала Пути РПЛ Кубка России пройдет 30 апреля, ответный — 14 мая
Стало известно расписание финала Пути РПЛ и полуфиналов Пути регионов Кубка России
Стали известны даты двух матчей финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Первая игра между «Зенитом» и ЦСКА состоится 30 апреля, ответный матч пройдет 14 мая.
Путь регионов. 1/2 финала. Второй этап
29 апреля (вторник)
20:30. «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва)
30 апреля (среда)
18:00 «Локомотив» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)
Путь РПЛ. Финал. Первый матч
30 апреля (среда)
20:30. «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва)
Новости