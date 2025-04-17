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Зобнин о первом голе Маркиньоса за «Спартак»: «Главное теперь, чтобы и в РПЛ забил»

Дарик Агаларов
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал «СЭ» первый гол вингера красно-белых Маркиньоса за команду.

Футболист отличился в матче первой стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Урала» (3:0). Игра против екатеринбуржцев стала для него 29-й за «Спартак».

«Фантастический гол. Причем он на ворота даже не смотрел. Очень качественный футболист хорошего уровня. Главное теперь, чтобы и в РПЛ забил. Общался ли я с Маркиньосом в начале сезона, когда у него не все получалось? Ему надо было время для адаптации, как и всем футболистам, приходящим в «Спартак». Сейчас имеем то, что имеем. И это хорошо», — сказал Зобнин «СЭ».

Маркиньос перешел в «Спартак» из «Ференцвароша» в августе 2024 года. Контракт 25-летнего бразильца с московским клубом действует до конца июня 2027 года.

Роман Зобнин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Маркиньос Коста
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