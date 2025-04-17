Бивол — о символическом ударе перед матчем «Зенита»: «Ты в центре стадиона, все взгляды на тебя»

Боксер Дмитрий Бивол прокомментировал участие в предматчевой церемонии перед ответной игрой «Зенита» против «Ростова» (2:0) в полуфинале пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Вы знаете, даже когда я стоял у бровки и ребята разминались, мне хотелось к ним присоединиться. Знаете, когда в детстве ребята играют в футбол, и ты хочешь присоединиться к ним. А когда вышли на поле, уловил знакомые ощущения — когда ты в центре стадиона, в центре такой толпы. Все взгляды на тебя. Схожее с моей профессией чувство, приятное. Здесь даже приятнее. Здесь один удар нужно сделать, а по мне никто ударов наносить не будет (смеется)», — приводит слова Бивола пресс-служба «Зенита».

Питерская команда по сумме двух игр (1:0; 2:0) вышла в финал пути РПЛ Кубка России. На этой стадии «Зенит» сыграет против победителя противостояния ЦСКА — московское «Динамо» (первый матч — 2:1).

«Ростов» опустился в нижнюю сетку и во втором этапе ? финала пути регионов Кубка России встретится на выезде с «Локомотивом».