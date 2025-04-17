Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Сетка плей-офф Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:00

Бивол — о символическом ударе перед матчем «Зенита»: «Ты в центре стадиона, все взгляды на тебя»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боксер Дмитрий Бивол прокомментировал участие в предматчевой церемонии перед ответной игрой «Зенита» против «Ростова» (2:0) в полуфинале пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Вы знаете, даже когда я стоял у бровки и ребята разминались, мне хотелось к ним присоединиться. Знаете, когда в детстве ребята играют в футбол, и ты хочешь присоединиться к ним. А когда вышли на поле, уловил знакомые ощущения — когда ты в центре стадиона, в центре такой толпы. Все взгляды на тебя. Схожее с моей профессией чувство, приятное. Здесь даже приятнее. Здесь один удар нужно сделать, а по мне никто ударов наносить не будет (смеется)», — приводит слова Бивола пресс-служба «Зенита».

Питерская команда по сумме двух игр (1:0; 2:0) вышла в финал пути РПЛ Кубка России. На этой стадии «Зенит» сыграет против победителя противостояния ЦСКА — московское «Динамо» (первый матч — 2:1).

«Ростов» опустился в нижнюю сетку и во втором этапе ? финала пути регионов Кубка России встретится на выезде с «Локомотивом».

Источник: ФК «Зенит»
Дмитрий Бивол
Бокс
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Ростов
Читайте также
В Сербии новым премьером стал профессор медицины. Что нужно знать
В Чехии заявили о прекращении закупки российской нефти
Неймар снова получил травму и покинул поле на электрокаре
В МИД пообещали ответ в случае нападения Эстонии на суда РФ в Балтийском море
Алина Загитова и Анна Щербакова выступят на шоу в Японии впервые с 2019 года
"Химки" в хаосе. Зарплатный бунт игроков продолжается, работу с новым тренером саботируют, против «Зенита» может выйти дубль, идут разговоры о снятии с чемпионата
Популярное видео
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Алания»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Динамо» — ЦСКА: видеообзор матча Кубка России

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости