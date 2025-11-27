Пивоваров: «Гусев будет готовить «Динамо», как минимум, к следующему матчу против «Спартака» в РПЛ»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал выход команды в 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В 1/4 финала бело-голубые по сумме двух матчей обыграли «Зенит» (3:1, 0:1).

— Общий результат этой стадии Кубка России — положительный. «Динамо» было непросто, сменился тренерский штаб. Но задача выполнена, не дали сопернику забить с игры. Были моменты, хорошо проявили себя молодые игроки. Двигаемся дальше, впереди у нас «Спартак». Статусная афиша на весну, ждем болельщиков, ожидаем увеличение посещаемости, делаем общее дело. Будем биться за Кубок России.

— Будет ли Гусев настраивать команду на кубковые матчи со «Спартаком»?

— Гусев будет готовить команду, как минимум, к следующему матчу против «Спартака» в РПЛ.

— Входит ли этот матч в необходимые четыре игры по словам Степашина?

— Упаси Бог меня предсказывать слова члена совета директоров и государственного деятеля.

Писали об интересе к Денисову? Это слухи. Сейчас много слухов, — сказал Пивоваров.

«Динамо» вышло в полуфинал Пути РПЛ и сыграет со «Спартаком».