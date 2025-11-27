Ролан Гусев — о поражении от «Зенита»: «Задел в два мяча сыграл с «Динамо» злую шутку»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев оценил игру команды в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом» (0:1).

— После первых десяти минут у «Динамо» мало получалось. Во втором тайме ситуация изменилась в лучшую сторону. Что было в перерыве?

— Мы никак не планировали так играть. Мы поменяли схему. Понимали, как будет играть «Зенит», какой будет состав. Нужно было сдерживать индивидуально сильных футболистов, поэтому вышли в три центральных защитника. Первые 10 минут получались неплохо, был мяч у нас, но потом, несмотря на то, что ребят предупреждали, что играем на победу, опустились назад. «Зенит» это любит. Не надо было нам так низко садиться. Задел в два мяча, наверное, сыграл с нами злую шутку.

— Игра в защите не вызывает беспокойство?

— За такой короткий срок кардинально поменять игру в обороне я не могу. Есть определенные привычки. На сегодня я понимал, что мы скорее будем обороняться не количеством, а качеством. Играть сегодня с высокой линией и идти в высокий прессинг... Мы могли бы получить и больше голов при нынешнем нашем состоянии. Хорошо, что сегодня нам не забили. «Зенит» нас простил. Главное на сегодняшний день это выход в следующую стадию. За что ребятам спасибо.

Мы не обсуждали, с кем хотели бы играть дальше. Когда попадается «Спартак»... эти игры и для болельщиков, и для нас важны. Всегда хочется идти дальше. Да и с «Балтикой» может быть дальше и не хотелось бы встречаться... — сказал Гусев.

— До вас Рубенса не использовали в опорной зоне. Как оцените его игру сегодня?

— В начале матча он брал под контроль мяч, менял направление атак. Я с ним общался, смотрел некоторые его игры, он хорошо выглядит в опорной зоне. Но понятно, что с листа ему непросто.

Не хотелось бы об этом говорить, но скажу. Одно дело исправлять ситуацию, другое дело — готовить команду. Это две разные вещи. Они сложные. Когда ты исправляешь ситуацию, это совершенно другая подготовка. Мне, может быть, и хочется другого футбола, другие чуть требования, но я понимаю, что на сегодняшний день у ребят сформированы определенные привычки.

Первый матч между командами завершился победой бело-голубых со счетом 3:1. Таким образом, по сумме двух игр «Динамо» вышло в полуфинал пути РПЛ и сыграет со «Спартаком».