Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

27 ноября 2025, 23:17

Ролан Гусев — о поражении от «Зенита»: «Задел в два мяча сыграл с «Динамо» злую шутку»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев оценил игру команды в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом» (0:1).

— После первых десяти минут у «Динамо» мало получалось. Во втором тайме ситуация изменилась в лучшую сторону. Что было в перерыве?

— Мы никак не планировали так играть. Мы поменяли схему. Понимали, как будет играть «Зенит», какой будет состав. Нужно было сдерживать индивидуально сильных футболистов, поэтому вышли в три центральных защитника. Первые 10 минут получались неплохо, был мяч у нас, но потом, несмотря на то, что ребят предупреждали, что играем на победу, опустились назад. «Зенит» это любит. Не надо было нам так низко садиться. Задел в два мяча, наверное, сыграл с нами злую шутку.

— Игра в защите не вызывает беспокойство?

— За такой короткий срок кардинально поменять игру в обороне я не могу. Есть определенные привычки. На сегодня я понимал, что мы скорее будем обороняться не количеством, а качеством. Играть сегодня с высокой линией и идти в высокий прессинг... Мы могли бы получить и больше голов при нынешнем нашем состоянии. Хорошо, что сегодня нам не забили. «Зенит» нас простил. Главное на сегодняшний день это выход в следующую стадию. За что ребятам спасибо.

Мы не обсуждали, с кем хотели бы играть дальше. Когда попадается «Спартак»... эти игры и для болельщиков, и для нас важны. Всегда хочется идти дальше. Да и с «Балтикой» может быть дальше и не хотелось бы встречаться... — сказал Гусев.

— До вас Рубенса не использовали в опорной зоне. Как оцените его игру сегодня?

— В начале матча он брал под контроль мяч, менял направление атак. Я с ним общался, смотрел некоторые его игры, он хорошо выглядит в опорной зоне. Но понятно, что с листа ему непросто.

Не хотелось бы об этом говорить, но скажу. Одно дело исправлять ситуацию, другое дело — готовить команду. Это две разные вещи. Они сложные. Когда ты исправляешь ситуацию, это совершенно другая подготовка. Мне, может быть, и хочется другого футбола, другие чуть требования, но я понимаю, что на сегодняшний день у ребят сформированы определенные привычки.

Страхиня Эракович и&nbsp;Иван Сергеев.«Динамо» выбило «Зенит» в Путь регионов. Бело-голубые вышли на «Спартак»

Первый матч между командами завершился победой бело-голубых со счетом 3:1. Таким образом, по сумме двух игр «Динамо» вышло в полуфинал пути РПЛ и сыграет со «Спартаком».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ролан Гусев
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Читайте также
Сборная Ирана снялась с Паралимпиады-2026 в Италии
Агкацев творил невозможное, но армейцы выдали суперфутбол. А потом снова все испортил судья! Что произошло в матче ЦСКА – "Краснодар" 
США и союзники усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
В ВС Ирана заявили о больших потерях США в результате удара по базе в Бахрейне
Российским паралимпийцам не выдали смартфоны Samsung на Играх в Италии
В ЛДПР предложили запретить неплательщикам алиментов регистрировать машины
Популярное видео
«Динамо» (Москва) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Шинник»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Шинник»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Сочи»: видео голов
«Спартак» победил «Сочи»: видео голов
«Динамо» разгромило «Крылья», ЦСКА проиграл «Ахмату»: голы дня
«Динамо» разгромило «Крылья», ЦСКА проиграл «Ахмату»: голы дня
«Черноморец» — «Торпедо»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Торпедо»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Волга»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Волга»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Ростов», «Локо» победил «Пари НН»: голы дня
«Краснодар» обыграл «Ростов», «Локо» победил «Пари НН»: голы дня
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Челябинск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Челябинск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил «Балтику»: видео
«Зенит» победил «Балтику»: видео
«Факел» — «Урал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Урал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов, расписание и результаты, сетка турнира к финалу
Быстров — о «Спартаке»: «Новое руководство хочет сделать клуб середнячком?»
Быстров: «Эмери уволили после 1:5 от «Динамо»? Прибавляют! За десятилетие Карседо набрался опыта»
РФС опубликовал расписание ответных полуфиналов Пути РПЛ и первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России
Тюкавин: «Степашин просил забить «Спартаку». Сергей Вадимович, это для вас»
Кобелев — о «Спартаке»: «Игра Джику — чистой воды разгильдяйство!»
Джигурда готов бесплатно стать психологом «Спартака»: «Карседо научу «Вертикали русского мата!»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Пивоваров: «Гусев будет готовить «Динамо», как минимум, к следующему матчу против «Спартака» в РПЛ»

Ролан Гусев — о словах Степашина: «Честно говоря, не знаю, идет ли эта игра с «Зенитом» в зачет»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости