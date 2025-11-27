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27 ноября 2025, 22:53

Семак — о матче с «Динамо»: «Не хватило одного гола. Ничего страшного. Пойдем другим путем»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат ответного матча с «Динамо» (1:0, первая игра — 1:3) в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Первые 10 минут начали скованно. Остальная часть игры прошла интересно. Хороший матч, который можно занести в актив. Не хватило одного гола. Ничего страшного. Пойдем другим путем.

Старались сегодня все абсолютно. В концовке рисковали, думали об атаке. Появлялись зоны, но это нормально по этой игре и счету, который был. Подходы были, но не хватило, в том числе немного удачи, возможно остроты и реализации. Но я в принципе доволен игрой.

Уход Карпина? Никак не повлияло на нас, для «Динамо» это, наверное, дополнительный всплеск, как правило положительных эмоций. Обычно игроки позитивно реагируют на смену тренера, в отличие от «Зенита», где не меняют главного тренера, — сказал Семак.

«Зенит» опустился в нижнюю сетку Кубка России. Сине-бело-голубые во втором этапе четвертьфинала пути регионов встретятся с «Балтикой».

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Сергей Семак
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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