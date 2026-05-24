Овечкин с сыновьями прогулялся по полю «Лужников» перед суперфиналом Кубка России
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин посетил суперфинал FONBET Кубка России «Спартак» — «Краснодар». Хоккеист с сыновьями Сергеем и Ильей прогулялся по полю «Лужников».
Лучший снайпер в истории НХЛ заявил, что в этой игре будет болеть за красивый футбол.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».
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28 авг 19:09
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