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«Спартак» — «Краснодар»: началась прямая трансляция матча финала Кубка России, где смотреть

«Спартак» и «Краснодар» встречаются в финальном матче Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Спартак» и «Краснодар» встречаются в суперфинале FONBET Кубка России в воскресенье, 24 мая. Игра проходит на стадионе «Лужники» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;: онлайн-трансляция суперфинала Кубка России 24&nbsp;мая 2026 года.«Спартак» — «Краснодар» в суперфинале Кубка России: онлайн-трансляция

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча. За ключевыми событиями и результатом игры «Спартак» — «Краснодар» можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Суперфинал.
24 мая, 18:00. Лужники (Москва)
Спартак
1:1
Краснодар

В прямом эфире встречу показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В сезоне-2025/26 команды встречались дважды (в РПЛ), обе игры завершились победой «Краснодара» со счетом 2:1.

Кубок России: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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