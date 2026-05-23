«Спартак» победил «Краснодар» в суперфинале Кубка России: онлайн-трансляция

В воскресенье, 24 мая, в Москве на стадионе «Лужники» состоится суперфинал FONBET Кубка России, в котором сыграют «Спартак» и «Краснодар».

Трофей стал бы отличным утешением после драматичной концовки чемпионата. «Краснодар», лидировавший большую часть РПЛ, упустил золотые медали, пропустив вперед «Зенит».

«Спартак» до последнего тура претендовал на бронзу, но ничья с махачкалинским «Динамо» оставила команду на четвертом месте.

На матче «Спартак» — «Краснодар» будет работать судейская бригада во главе с арбитром Иналом Танашевым, ВАР — Артур Федоров, АВАР — Сергей Цыганок. «СЭ» будет подробно следить за этой встречей. Присоединяйтесь!