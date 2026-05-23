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24 мая, 20:20

«Спартак» победил «Краснодар» в суперфинале Кубка России: онлайн-трансляция

Игра за трофей в «Лужниках».

Новое Ранее
24 мая, 20:25

«Спартак» победил «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России-2025/26.

FONBET Кубок России. Суперфинал.
24 мая, 18:00. Лужники (Москва)
Спартак
1:1
Краснодар

24 мая, 20:20

«Спартак» — обладатель Кубка России!

Вот и все, «Спартак» выигрывает в серии пенальти со счетом 4:3. «Краснодар» не забил дважды с 11-метровой отметки и отдал трофей в руки красно-белых.

24 мая, 20:19

4:3. Все! Ленини влево пробил, но Помазун отразил этот удар! «Спартак» выигрывает Кубок России!

24 мая, 20:18

4:3. Барко забивает! Сделал паузу и покатил в левый угол, Агкаце угадал, но чуть-чуть не дотянулся!

24 мая, 20:17

3:3. А Боселли не забивает! В правый угол он пробил, Помазун отбил, потом мяч от его рук отлетел в штангу и вылетел в поле.

24 мая, 20:16

3:3. И Ву тоже точен — по той же схеме он пробил, низом и влево. Агкацев не угадал. Снова ничья!

24 мая, 20:15

3:2. Кривцов низом точно в левый угол пробивает, а Агкацев прыгает в другой.

24 мая, 20:15

2:2. Умяров развел вратаря и мяч по разным углам, пробив вправо.

24 мая, 20:14

2:1. Оласа низом в левый угол четко пробивает — «Краснодар» впереди.

24 мая, 20:13

1:1. Дмитриев у «Спартака» тоже забивает — впритирку с правой от себя штангой. Агкацев почти достал мяч.

24 мая, 20:12

1:0. Сразу же отбивает Помазун! Сперцян вправо от себя бил, но голкипер угадал. Правда, Илья начал движение раньше времени, и пришлось перебивать. Со второй попытки Сперцян четко уложил мяч в левый угол.

24 мая, 20:11

Серия пенальти

Итак, начинается серия. Первыми будут бить футболисты «Краснодара».

24 мая, 20:07

Конец основного времени

Все, будет серия послематчевых пенальти, в которой определится обладатель Кубка России.

24 мая, 20:06

90+5. Без моментов уже на последних секундах матча. Команды, кажется, уже готовы бить пенальти.

24 мая, 20:05

90+4. Двойная замена у «Спартака». Максименко и Зобнин уходят, вместо них — Дмитриев и Помазун. Под пенальти уже.

24 мая, 20:04

90+2. А вот тут карточка есть — Денисов прихватил за футболку Ленини.

24 мая, 20:03

90+1. Мозес в борьбе с Ву нанес ему невольно удар по лицу. Тут без карточки обошлось.

24 мая, 20:01

90-я минута. Маркиньос получил мяч в штрафной, убрал защитника и очень плохо пробил в дальний угол из весьма неплохой позиции. А добавлено ко второму тайму 5 минут.

24 мая, 20:00

89-я минута. «Спартак» пытается избежать серии пенальти — у красно-белых сил как будто побольше осталось. Но «Краснодар» держится.

24 мая, 19:58

88-я минута. Маркиньос разобрался с соперником на левом фланге и закинул мяч на дальнюю, но перебросил Гарсию.

24 мая, 19:56

86-я минута. Батчи открылся под передачу на левый край атаки, но подачу ему сделать не дали.

24 мая, 19:55

85-я минута. Мартинс головой ковырнул мяч в сторону ворот после подачи Фернандеша, но мяч полетел мимо.

24 мая, 19:54

83-я минута. Пытаются команды склонить ситуацию в свою пользу и решить все в основное время. Но «Спартак» в эти минуты выглядит посвежее.

24 мая, 19:53

82-я минута. Пальцев вместо Гонсалеса появился у «Краснодара» на концовку.

24 мая, 19:52

81-я минута. Ливай Гарсия прибежал в штрафную, ушел от защитников и с левой пробил в дальнюю девятку, но в створ не попал.

24 мая, 19:51

80-я минута. Сперцян сбивает Фернандеша и получает карточку.

24 мая, 19:50

79-я минута. Мозес входит в штрафную и бьет тут же, но попадает в защитника.

24 мая, 19:49

78-я минута. Снова быстрая атака «Спартака», и Мартинс решился на удар с дальней дистанции, но мяч не долетел до ворот. А может, это такой хитрый заброс был?

24 мая, 19:47

76-я минута. Маркиньос получил мяч на краю вратарской и прокидывал его вдоль ворот, но никто из партнеров не спас.

24 мая, 19:46

75-я минута. Кордоба уходит с поля! Мозес вышел вместо него.

24 мая, 19:45

74-я минута. Литвинов в центре обороны играет на перехвате, выбивая головой мяч после подачи Батчи.

24 мая, 19:44

73-я минута. Снова полыхает у ворот «Краснодара», но успевают «быки» выбить мяч из штрафной в последний момент!

24 мая, 19:43

72-я минута. Да, не смог Аугусто продолжить. Вместо него Боселли выходит.

24 мая, 19:41

70-я минута. Аугусто лежит на газоне. Врачи идут к нему. Как бы замена не потребовалась.

24 мая, 19:40

69-я минута. Интересная статистика по ударам к текущей минуте. 11-9 в пользу «Спартака», но по ударам в створ — 2:5.

24 мая, 19:39

68-я минута. И какой гол сейчас мог забить «Спартак»! Мартинс разогнал атаку правым флангом, выкатил мяч под удар Фернандешу, тот пробивал пяткой и чуть-чуть не попал в дальний угол!

24 мая, 19:37

66-я минута. И еще одна желтая карточка — Аугусто что-то ляпнул арбитру.

24 мая, 19:36

65-я минута. Замена у «Спартака». Денисов появился вместо Солари.

24 мая, 19:34

63-я минута. Солари скидывал мяч после подачи с фланга, но Угальде не успел к мячу раньше защитника.

24 мая, 19:33

62-я минута. Разгораются страсти опять! Очередная стычка после единоборства, но удалось арбитру утихомирить футболистов без раздачи карточек.

24 мая, 19:31

60-я минута. Сперцян пробил в стенку, «Спартак» убежал в контратаку, но Фернандеш запустил мяч выше ворот.

24 мая, 19:30

59-я минута. Умяров сбивает Сперцяна в нескольких метрах от штрафной. Желтая и опаснейший стандарт!

24 мая, 19:28

«Краснодар» сравнивает счет

58-я минута. ГООООЛ! Аугусто после роскошной распасовки, в которой поучаствовали пятеро игроков «Краснодара», в падении перебросил мяч через Максименко.

24 мая, 19:27

57-я минута. Батчи вразрез между защитниками катил в штрафную на Кривцову, а вот Никита не нырнул под этот пас.

24 мая, 19:26

56-я минута. Мартинс прорвался в штрафную и выкатил пас на Маркиньоса, но тот слишком слабо пробил, и Агкацев легко забрал мяч.

24 мая, 19:25

55-я минута. «Спартак» убежал в контратаку, Фернандеш завершал после входа в штрафную, но зарядил в защитника.

24 мая, 19:24

54-я минута. Тормена после углового бил головой, но угодил в защитника.

24 мая, 19:23

52-я минута. Батчи поаплодировал арбитру после его свистка и получил карточку. И Коста за разговоры тоже удостоился «горчичника».

24 мая, 19:22

52-я минута. Барко с линии штрафной закручивал с левой в дальний угол, но далековато от штанги мяч прошел.

24 мая, 19:21

51-я минута. «Спартак» начал второй тайм активнее соперника. Хотя именно «Краснодару» нужно сейчас отыгрываться.

24 мая, 19:20

50-я минута. Угальде головой бил после скидки Ву, но попал в защитника!

24 мая, 19:18

48-я минута. А теперь Угальде наткнулся на Аугусто. Пока остановок во втором тайме больше, чем футбола.

24 мая, 19:17

47-я минута. Батчи попал по ноге Барко в борьбе за мяч. Но без карточки в этот раз обошлось.

24 мая, 19:16

Второй тайм

46-я минута. Продолжается матч, «Краснодар» разыграл с центра поля.

24 мая, 19:00

Перерыв

45+3. Все, окончен первый тайм. «Спартак» пока впереди 1:0, но вся интрига впереди.

24 мая, 18:59

45+2. И еще одна карточка за аналогичное нарушение — удар рукой по лицу в верховой борьбе. Тормена получил предупреждение за фол против Угальде.

24 мая, 18:58

45+1. Три минуты добавлено к первому тайму. И компенсированное время уже идет.

24 мая, 18:57

45-я минута. И сразу же карточку Мартинс получает! В прыжке он рукой попал по лицу Кривцову.

24 мая, 18:56

44-я минута. Нет, все-таки не может продолжить игру Джику. Мартинс выходит на замену.

24 мая, 18:55

43-я минута. Кривцов здорово открылся под заброс из глубины, но не смог одним касанием обработать мяч и упустил его.

24 мая, 18:54

42-я минута. Мартинс стал разминаться, Джику пока покинул поле. Может еще и продолжить матч.

24 мая, 18:52

40-я минута. А вот теперь медики спешат на поле. Джику получил повреждение и держится за ногу.

24 мая, 18:51

39-я минута. Аугусто в штрафной спиной толкнул Умярова. Наиль какое-то время лежал на газоне, но затем поднялся. Медицинская помощь ему не потребовалась.

24 мая, 18:50

38-я минута. Батчи! Прицельно бил с линии штрафной, и Максименко тащит в углу!

24 мая, 18:49

37-я минута. Интересно, как теперь изменится игра «Краснодара», которому нужно отыгрываться?

24 мая, 18:47

«Спартак» выходит вперед

36-я минута. ГООООЛ! Солари забивает! Роскошную атаку расчертили красно-белые, Барко получил пас на краю штрафной и выдал пас во вратарскую, где Солари отклеился от Оласы и переправил мяч в сетку.

24 мая, 18:46

34-я минута. Андреа Пирло попал в кадр — вот такие легенды сегодня пришли посмотреть футбол в «Лужники».

24 мая, 18:45

33-я минута. У вратарей работы в последние минуты нет, но защитники обеих команд в постоянном напряжении — мяч летает от одной штрафной до другой.

24 мая, 18:43

31-я минута. Батчи досталось в борьбе за мяч с Зобниным. Он лежит на газоне, кричит, держится за ахилл и стучит рукой по газону. Пауза в игре.

24 мая, 18:42

30-я минута. Мяч полетал по штрафной «Спартака», но так никто и не смог пробить у «Краснодара».

24 мая, 18:41

29-я минута. Коста удачно подставился под удар Барко — это «Спартак» сбегал в атаку наконец-то.

24 мая, 18:40

28-я минута. «Краснодар» в последние минуты чуть опаснее выглядит в атаке. Но «Спартак» в обороне хорош.

24 мая, 18:38

26-я минута. Гонсалес от лицевой выдал крутой пас на Аугусто, тот бил почти с 11-метровой отметки, но Максименко парирует!

24 мая, 18:36

25-я минута. Джованни Гонсалес забрасывал мяч в штрафную с фланга — Максименко забирает мяч в прыжке.

24 мая, 18:34

23-я минута. Оласа прорвался по флангу и выдал пас в штрафную, но там Максименко на выходе уверенно действует и забирает мяч.

24 мая, 18:33

22-я минута. Барко залез в небольшой офсайд и не успел из него выбраться, когда ему сделали пас в штрафную.

24 мая, 18:32

21-я минута. Зобнин вырезал подачу с фланга в штрафную, но защита «Краснодара» вынесла мяч.

24 мая, 18:31

19-я минута. Кривцов зарулил во вратарскую с левого края атаки, пробил внешней стороной стопы, Максименко отбил, а Кордоба после отскока в падении ударил неудачно — матч улетел на трибуны.

24 мая, 18:30

18-я минута. Маркиньос открывался в штрафной под заброс Солари, но не успел к мячу на дальней штанге.

24 мая, 18:29

17-я минута. Ву сфолил на Кордобе, после чего очередная стычка произошла, причем с участием в том числе других футболистов. Эмоции переполняют игроков.

24 мая, 18:27

15-я минута. Кривцов после диагонали на левый фланг заработал угловой. Сперцян подал, но до удара дело не дошло.

24 мая, 18:25

14-я минута. Чуть сбавили обороты команды в плане моментов, но темп в игре по-прежнему высок. А моментов уже и так на целый тайм создано.

24 мая, 18:23

12-я минута. Литвинов валит Сперцяна, не давая ему убежать — и здесь без «горчичника».

24 мая, 18:22

11-я минута. Оласа с Костой словесно сцепились с Угальде после очередного единоборства. Страсти накаляются.

24 мая, 18:20

9-я минута. Кривцов налетел с вытянутой ногой на Фернандеша. Выглядело грубовато, но карточки нет.

24 мая, 18:19

8-я минута. Барко получил пас от Фернандеша и в ближний угол опасно пробил — рядом со штангой!

24 мая, 18:18

7-я минута. Фернандеш накрутил Сперцяна на фланге и от лицевой отдавал пас — защита «Спартака» начеку.

24 мая, 18:17

6-я минута. «Краснодар» держит мяч на чужой половине поля. Очень бодрое начало матча.

24 мая, 18:16

5-я минута. И момент у «Краснодара»! Батчи нашел передачей Кривцова на дальней штанге, Никита в касание бил, но мяч пролетел вдоль ворот.

24 мая, 18:16

5-я минута. Маркиньос прямым ударом исполнил этот штрафной, но в ближний угол не попал.

24 мая, 18:15

4-я минута. Барко уронили недалеко от штрафной. Первый стандарт для «Спартака».

24 мая, 18:13

1-я минута. Фернандеш ускорился по флангу и прострелил почти от углового флажка, и Маркиньос в подкате не успел замкнуть!

24 мая, 18:12

Первый тайм

1-я минута. Ну и теперь к футболу — стартовал матч. «Спартак» в красно-белой форме, «Краснодар» — в темно-зеленой.

24 мая, 18:11

Символический удар наносит подопечный фонда Константина Хабенского. Сам Константин тоже вышел к центральному кругу.

24 мая, 18:09

Перед матчем объявлена минута молчания в память о погибших в результате теракта в Старобельске в ЛНР.

24 мая, 18:03

Андрей Тихонов и Ари вынесли кубок и установили на специальный постамент. И следом команды выходят на поле.

24 мая, 17:04

Состав «Краснодара»

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Аугусто, Ленини, Сперцян, Батчи, Кривцов, Кордоба.

Запасные: Корякин, Карпенко, Пальцев, Петров, Жубал, Стежко, Хмарин, Боселли, Кобнан, Виктор Са.

24 мая, 17:03

Состав «Спартака»

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Зобнин, Умяров, Барко, Жедсон, Солари, Маркиньос, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Денисов, Рябчук, Самошников, Зорин, Мартинс, Саусь, Ливай Гарсия, Дмитриев, Заболотный, Массалыга.

23 мая, 22:30

«Спартак» — «Краснодар»: потери

В финале «Спартаку» не помогут давно травмированный Срджан Бабич, а также Тео Бонгонда и Олег Рябчук, которые покинут команду по окончании сезона. Под вопросом участие в матче Эсекьеля Барко, пропустившего последний тур РПЛ из-за повреждения.

У «Краснодара» по причине травм вряд ли сыграют Виктор Са и Сергей Петров. Плюс дисквалифицирован Александр Черников.

23 мая, 22:25

Путь «Краснодара» в суперфинал

В групповом раунде «Краснодар» стал первым в группе В, обойдя «Динамо», «Крылья Советов» и «Сочи».

В четвертьфинале «быки» прошли «Оренбург» (3:1, 4:0), в полуфинале — ЦСКА (1:3, 4:0), а в финале пути РПЛ — «Динамо» (0:0, 0:0, пенальти 6:5).

23 мая, 22:20

Путь «Спартака» в суперфинал

На групповом этапе «Спартак» выиграл группу С, где были «Ростов», махачкалинское «Динамо» и «Пари НН». В плей-офф красно-белые сначала прошли «Локомотив» (3:1, 3:2), но в полуфинале Пути РПЛ уступили «Динамо» (2:5, 1:0) и вылетели в Путь регионов.

В Пути регионов «Спартак» сумел сначала пройти «Зенит» (0:0, пенальти 7:6), а потом в финале ЦСКА (1:0). Эта победа позволила «Спартаку» выйти в суперфинал Кубка.

23 мая, 22:15

«Спартак» — «Краснодар»: личные встречи

«Спартак» и «Краснодар» встречались 38 раз: 22 победы у красно-белых, 14 раз выигрывали «быки», и только два матча закончились вничью.

В Кубке России команды играли 4 раза: трижды побеждал «Спартак» (во всех случаях со счетом 2:1), еще один раз — «Краснодар» (3:2).

23 мая, 22:10

Где смотреть трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар»

Матч «Спартак» — «Краснодар» в прямом эфире покажет «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.

23 мая, 22:05

Дата, место и время начала матча «Спартак» — «Краснодар»

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 24 мая, в Москве, на стадионе «Лужники». Начало игры — в 18:00 мск.

23 мая, 22:00

В воскресенье, 24 мая, в Москве на стадионе «Лужники» состоится суперфинал FONBET Кубка России, в котором сыграют «Спартак» и «Краснодар».

Трофей стал бы отличным утешением после драматичной концовки чемпионата. «Краснодар», лидировавший большую часть РПЛ, упустил золотые медали, пропустив вперед «Зенит».

«Спартак» до последнего тура претендовал на бронзу, но ничья с махачкалинским «Динамо» оставила команду на четвертом месте.

На матче «Спартак» — «Краснодар» будет работать судейская бригада во главе с арбитром Иналом Танашевым, ВАР — Артур Федоров, АВАР — Сергей Цыганок. «СЭ» будет подробно следить за этой встречей. Присоединяйтесь!

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