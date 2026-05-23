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24 мая, 20:20
«Спартак» победил «Краснодар» в суперфинале Кубка России: онлайн-трансляция
Игра за трофей в «Лужниках».
«Спартак» — обладатель Кубка России!
Вот и все, «Спартак» выигрывает в серии пенальти со счетом 4:3. «Краснодар» не забил дважды с 11-метровой отметки и отдал трофей в руки красно-белых.
4:3. Все! Ленини влево пробил, но Помазун отразил этот удар! «Спартак» выигрывает Кубок России!
4:3. Барко забивает! Сделал паузу и покатил в левый угол, Агкаце угадал, но чуть-чуть не дотянулся!
3:3. А Боселли не забивает! В правый угол он пробил, Помазун отбил, потом мяч от его рук отлетел в штангу и вылетел в поле.
3:3. И Ву тоже точен — по той же схеме он пробил, низом и влево. Агкацев не угадал. Снова ничья!
1:1. Дмитриев у «Спартака» тоже забивает — впритирку с правой от себя штангой. Агкацев почти достал мяч.
1:0. Сразу же отбивает Помазун! Сперцян вправо от себя бил, но голкипер угадал. Правда, Илья начал движение раньше времени, и пришлось перебивать. Со второй попытки Сперцян четко уложил мяч в левый угол.
Конец основного времени
Все, будет серия послематчевых пенальти, в которой определится обладатель Кубка России.
90+5. Без моментов уже на последних секундах матча. Команды, кажется, уже готовы бить пенальти.
90+4. Двойная замена у «Спартака». Максименко и Зобнин уходят, вместо них — Дмитриев и Помазун. Под пенальти уже.
90-я минута. Маркиньос получил мяч в штрафной, убрал защитника и очень плохо пробил в дальний угол из весьма неплохой позиции. А добавлено ко второму тайму 5 минут.
89-я минута. «Спартак» пытается избежать серии пенальти — у красно-белых сил как будто побольше осталось. Но «Краснодар» держится.
88-я минута. Маркиньос разобрался с соперником на левом фланге и закинул мяч на дальнюю, но перебросил Гарсию.
86-я минута. Батчи открылся под передачу на левый край атаки, но подачу ему сделать не дали.
85-я минута. Мартинс головой ковырнул мяч в сторону ворот после подачи Фернандеша, но мяч полетел мимо.
83-я минута. Пытаются команды склонить ситуацию в свою пользу и решить все в основное время. Но «Спартак» в эти минуты выглядит посвежее.
81-я минута. Ливай Гарсия прибежал в штрафную, ушел от защитников и с левой пробил в дальнюю девятку, но в створ не попал.
78-я минута. Снова быстрая атака «Спартака», и Мартинс решился на удар с дальней дистанции, но мяч не долетел до ворот. А может, это такой хитрый заброс был?
76-я минута. Маркиньос получил мяч на краю вратарской и прокидывал его вдоль ворот, но никто из партнеров не спас.
74-я минута. Литвинов в центре обороны играет на перехвате, выбивая головой мяч после подачи Батчи.
73-я минута. Снова полыхает у ворот «Краснодара», но успевают «быки» выбить мяч из штрафной в последний момент!
70-я минута. Аугусто лежит на газоне. Врачи идут к нему. Как бы замена не потребовалась.
69-я минута. Интересная статистика по ударам к текущей минуте. 11-9 в пользу «Спартака», но по ударам в створ — 2:5.
68-я минута. И какой гол сейчас мог забить «Спартак»! Мартинс разогнал атаку правым флангом, выкатил мяч под удар Фернандешу, тот пробивал пяткой и чуть-чуть не попал в дальний угол!
63-я минута. Солари скидывал мяч после подачи с фланга, но Угальде не успел к мячу раньше защитника.
62-я минута. Разгораются страсти опять! Очередная стычка после единоборства, но удалось арбитру утихомирить футболистов без раздачи карточек.
60-я минута. Сперцян пробил в стенку, «Спартак» убежал в контратаку, но Фернандеш запустил мяч выше ворот.
59-я минута. Умяров сбивает Сперцяна в нескольких метрах от штрафной. Желтая и опаснейший стандарт!
«Краснодар» сравнивает счет
58-я минута. ГООООЛ! Аугусто после роскошной распасовки, в которой поучаствовали пятеро игроков «Краснодара», в падении перебросил мяч через Максименко.
57-я минута. Батчи вразрез между защитниками катил в штрафную на Кривцову, а вот Никита не нырнул под этот пас.
56-я минута. Мартинс прорвался в штрафную и выкатил пас на Маркиньоса, но тот слишком слабо пробил, и Агкацев легко забрал мяч.
55-я минута. «Спартак» убежал в контратаку, Фернандеш завершал после входа в штрафную, но зарядил в защитника.
52-я минута. Батчи поаплодировал арбитру после его свистка и получил карточку. И Коста за разговоры тоже удостоился «горчичника».
52-я минута. Барко с линии штрафной закручивал с левой в дальний угол, но далековато от штанги мяч прошел.
51-я минута. «Спартак» начал второй тайм активнее соперника. Хотя именно «Краснодару» нужно сейчас отыгрываться.
48-я минута. А теперь Угальде наткнулся на Аугусто. Пока остановок во втором тайме больше, чем футбола.
47-я минута. Батчи попал по ноге Барко в борьбе за мяч. Но без карточки в этот раз обошлось.
Перерыв
45+3. Все, окончен первый тайм. «Спартак» пока впереди 1:0, но вся интрига впереди.
45+2. И еще одна карточка за аналогичное нарушение — удар рукой по лицу в верховой борьбе. Тормена получил предупреждение за фол против Угальде.
45-я минута. И сразу же карточку Мартинс получает! В прыжке он рукой попал по лицу Кривцову.
43-я минута. Кривцов здорово открылся под заброс из глубины, но не смог одним касанием обработать мяч и упустил его.
42-я минута. Мартинс стал разминаться, Джику пока покинул поле. Может еще и продолжить матч.
40-я минута. А вот теперь медики спешат на поле. Джику получил повреждение и держится за ногу.
39-я минута. Аугусто в штрафной спиной толкнул Умярова. Наиль какое-то время лежал на газоне, но затем поднялся. Медицинская помощь ему не потребовалась.
37-я минута. Интересно, как теперь изменится игра «Краснодара», которому нужно отыгрываться?
«Спартак» выходит вперед
36-я минута. ГООООЛ! Солари забивает! Роскошную атаку расчертили красно-белые, Барко получил пас на краю штрафной и выдал пас во вратарскую, где Солари отклеился от Оласы и переправил мяч в сетку.
34-я минута. Андреа Пирло попал в кадр — вот такие легенды сегодня пришли посмотреть футбол в «Лужники».
33-я минута. У вратарей работы в последние минуты нет, но защитники обеих команд в постоянном напряжении — мяч летает от одной штрафной до другой.
31-я минута. Батчи досталось в борьбе за мяч с Зобниным. Он лежит на газоне, кричит, держится за ахилл и стучит рукой по газону. Пауза в игре.
30-я минута. Мяч полетал по штрафной «Спартака», но так никто и не смог пробить у «Краснодара».
29-я минута. Коста удачно подставился под удар Барко — это «Спартак» сбегал в атаку наконец-то.
28-я минута. «Краснодар» в последние минуты чуть опаснее выглядит в атаке. Но «Спартак» в обороне хорош.
26-я минута. Гонсалес от лицевой выдал крутой пас на Аугусто, тот бил почти с 11-метровой отметки, но Максименко парирует!
25-я минута. Джованни Гонсалес забрасывал мяч в штрафную с фланга — Максименко забирает мяч в прыжке.
23-я минута. Оласа прорвался по флангу и выдал пас в штрафную, но там Максименко на выходе уверенно действует и забирает мяч.
22-я минута. Барко залез в небольшой офсайд и не успел из него выбраться, когда ему сделали пас в штрафную.
21-я минута. Зобнин вырезал подачу с фланга в штрафную, но защита «Краснодара» вынесла мяч.
19-я минута. Кривцов зарулил во вратарскую с левого края атаки, пробил внешней стороной стопы, Максименко отбил, а Кордоба после отскока в падении ударил неудачно — матч улетел на трибуны.
18-я минута. Маркиньос открывался в штрафной под заброс Солари, но не успел к мячу на дальней штанге.
17-я минута. Ву сфолил на Кордобе, после чего очередная стычка произошла, причем с участием в том числе других футболистов. Эмоции переполняют игроков.
15-я минута. Кривцов после диагонали на левый фланг заработал угловой. Сперцян подал, но до удара дело не дошло.
14-я минута. Чуть сбавили обороты команды в плане моментов, но темп в игре по-прежнему высок. А моментов уже и так на целый тайм создано.
12-я минута. Литвинов валит Сперцяна, не давая ему убежать — и здесь без «горчичника».
11-я минута. Оласа с Костой словесно сцепились с Угальде после очередного единоборства. Страсти накаляются.
9-я минута. Кривцов налетел с вытянутой ногой на Фернандеша. Выглядело грубовато, но карточки нет.
8-я минута. Барко получил пас от Фернандеша и в ближний угол опасно пробил — рядом со штангой!
7-я минута. Фернандеш накрутил Сперцяна на фланге и от лицевой отдавал пас — защита «Спартака» начеку.
5-я минута. И момент у «Краснодара»! Батчи нашел передачей Кривцова на дальней штанге, Никита в касание бил, но мяч пролетел вдоль ворот.
5-я минута. Маркиньос прямым ударом исполнил этот штрафной, но в ближний угол не попал.
1-я минута. Фернандеш ускорился по флангу и прострелил почти от углового флажка, и Маркиньос в подкате не успел замкнуть!
Первый тайм
1-я минута. Ну и теперь к футболу — стартовал матч. «Спартак» в красно-белой форме, «Краснодар» — в темно-зеленой.
Символический удар наносит подопечный фонда Константина Хабенского. Сам Константин тоже вышел к центральному кругу.
Перед матчем объявлена минута молчания в память о погибших в результате теракта в Старобельске в ЛНР.
Андрей Тихонов и Ари вынесли кубок и установили на специальный постамент. И следом команды выходят на поле.
Состав «Краснодара»
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Аугусто, Ленини, Сперцян, Батчи, Кривцов, Кордоба.
Запасные: Корякин, Карпенко, Пальцев, Петров, Жубал, Стежко, Хмарин, Боселли, Кобнан, Виктор Са.
Состав «Спартака»
«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Зобнин, Умяров, Барко, Жедсон, Солари, Маркиньос, Угальде.
Запасные: Помазун, Довбня, Денисов, Рябчук, Самошников, Зорин, Мартинс, Саусь, Ливай Гарсия, Дмитриев, Заболотный, Массалыга.
«Спартак» — «Краснодар»: потери
В финале «Спартаку» не помогут давно травмированный Срджан Бабич, а также Тео Бонгонда и Олег Рябчук, которые покинут команду по окончании сезона. Под вопросом участие в матче Эсекьеля Барко, пропустившего последний тур РПЛ из-за повреждения.
У «Краснодара» по причине травм вряд ли сыграют Виктор Са и Сергей Петров. Плюс дисквалифицирован Александр Черников.
Путь «Краснодара» в суперфинал
В групповом раунде «Краснодар» стал первым в группе В, обойдя «Динамо», «Крылья Советов» и «Сочи».
В четвертьфинале «быки» прошли «Оренбург» (3:1, 4:0), в полуфинале — ЦСКА (1:3, 4:0), а в финале пути РПЛ — «Динамо» (0:0, 0:0, пенальти 6:5).
Путь «Спартака» в суперфинал
На групповом этапе «Спартак» выиграл группу С, где были «Ростов», махачкалинское «Динамо» и «Пари НН». В плей-офф красно-белые сначала прошли «Локомотив» (3:1, 3:2), но в полуфинале Пути РПЛ уступили «Динамо» (2:5, 1:0) и вылетели в Путь регионов.
В Пути регионов «Спартак» сумел сначала пройти «Зенит» (0:0, пенальти 7:6), а потом в финале ЦСКА (1:0). Эта победа позволила «Спартаку» выйти в суперфинал Кубка.
«Спартак» — «Краснодар»: личные встречи
«Спартак» и «Краснодар» встречались 38 раз: 22 победы у красно-белых, 14 раз выигрывали «быки», и только два матча закончились вничью.
В Кубке России команды играли 4 раза: трижды побеждал «Спартак» (во всех случаях со счетом 2:1), еще один раз — «Краснодар» (3:2).
Где смотреть трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар»
Матч «Спартак» — «Краснодар» в прямом эфире покажет «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.
Дата, место и время начала матча «Спартак» — «Краснодар»
Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 24 мая, в Москве, на стадионе «Лужники». Начало игры — в 18:00 мск.
В воскресенье, 24 мая, в Москве на стадионе «Лужники» состоится суперфинал FONBET Кубка России, в котором сыграют «Спартак» и «Краснодар».
Трофей стал бы отличным утешением после драматичной концовки чемпионата. «Краснодар», лидировавший большую часть РПЛ, упустил золотые медали, пропустив вперед «Зенит».
«Спартак» до последнего тура претендовал на бронзу, но ничья с махачкалинским «Динамо» оставила команду на четвертом месте.
На матче «Спартак» — «Краснодар» будет работать судейская бригада во главе с арбитром Иналом Танашевым, ВАР — Артур Федоров, АВАР — Сергей Цыганок. «СЭ» будет подробно следить за этой встречей. Присоединяйтесь!
Судейство