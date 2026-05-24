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Овечкин оценил выступление Кадышевой на Суперфинале Кубка России

Артем Бухаев
Корреспондент

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал выступление Надежды Кадышевой на суперфинале FONBET Кубка России.

«Кадышева — шикарна», — сказал Овечкин «СЭ».

Перед началом суперфинала FONBET Кубка России выступили Надежда и Григорий Кадышевы и ансамбль «Золотое кольцо». После матча под выступление группы «Тату» пройдет парад представителей и маскотов клубов, участвовавших в нынешнем розыгрыше Кубка России.

Решающий матч между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдет в «Лужниках» в 18.00 по московскому времени.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;: онлайн-трансляция суперфинала Кубка России 24&nbsp;мая 2026 года.«Спартак» — «Краснодар» в суперфинале Кубка России: онлайн-трансляция

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Александр Овечкин
Кубок России
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