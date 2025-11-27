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27 ноября 2025, 22:36

Определились пары второго этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стали известны все пары второго этапа четвертьфинала пути регионов FONBET Кубка России.

Это произошло после ответного матча четвертьфинала пути РПЛ между московским «Динамо» и «Зенитом» (0:1). Сине-бело-голубые, несмотря на победу, по сумме двух игр уступили и выбыли в нижнюю часть кубковой сетки.

Пары второго этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России

«Крылья Советов» — «Оренбург»

«Арсенал» — «Локомотив»

«Балтика» — «Зенит»

«Ростов» — «Динамо» (Махачкала)

Матчи пройдут в марте 2026 года. Победители встреч выйдут в полуфинал пути регионов.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА — 1 июня армейцы обыграли в Суперфинале турнира «Ростов» (0:0, пенальти 4:3).

Определились полуфинальные пары пути РПЛ Кубка России

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Кубок России
ФК Арсенал (Тула)
ФК Балтика
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
ФК Ростов
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