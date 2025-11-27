Определились пары второго этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России

Стали известны все пары второго этапа четвертьфинала пути регионов FONBET Кубка России.

Это произошло после ответного матча четвертьфинала пути РПЛ между московским «Динамо» и «Зенитом» (0:1). Сине-бело-голубые, несмотря на победу, по сумме двух игр уступили и выбыли в нижнюю часть кубковой сетки.

Пары второго этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России

«Крылья Советов» — «Оренбург»

«Арсенал» — «Локомотив»

«Балтика» — «Зенит»

«Ростов» — «Динамо» (Махачкала)

Матчи пройдут в марте 2026 года. Победители встреч выйдут в полуфинал пути регионов.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА — 1 июня армейцы обыграли в Суперфинале турнира «Ростов» (0:0, пенальти 4:3).

Определились полуфинальные пары пути РПЛ Кубка России