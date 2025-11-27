Определились пары второго этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
Стали известны все пары второго этапа четвертьфинала пути регионов FONBET Кубка России.
Это произошло после ответного матча четвертьфинала пути РПЛ между московским «Динамо» и «Зенитом» (0:1). Сине-бело-голубые, несмотря на победу, по сумме двух игр уступили и выбыли в нижнюю часть кубковой сетки.
Пары второго этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
«Крылья Советов» — «Оренбург»
«Арсенал» — «Локомотив»
«Балтика» — «Зенит»
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала)
Матчи пройдут в марте 2026 года. Победители встреч выйдут в полуфинал пути регионов.
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА — 1 июня армейцы обыграли в Суперфинале турнира «Ростов» (0:0, пенальти 4:3).
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