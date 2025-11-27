Кубок России, результаты матчей 25-27 ноября: «Динамо» прошло «Зенит», «Локомотив» проиграл «Спартаку» и другие матчи

Матчи плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов FONBET Кубка России

25 ноября прошли два матча Пути регионов: «Торпедо» — «Балтика» (0:2) и «Арсенал» Тула — «Рубин» (0:0, пенальти 3:2).

В среду, 26 ноября, состоятся ответные матчи 1/4 финала Пути РПЛ: «Краснодар» — «Оренбург» (4:0), ЦСКА — «Динамо» Мх (2:1, пенальти 5:4) и «Локомотив» — «Спартак» (2:3). Также в среду в Пути регионов «Нефтехимик» уступил «Ростову» (1:3).

27 ноября прошли две встречи: «Динамо» — «Зенит» (0:1) в Пути РПЛ и «КАМАЗ» — «Крылья Советов» (1:1, пенальти 2:4) в Пути регионов.

25 ноября, вторник

Путь регионов

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25 ноября 2025, 18:00. Арена Химки (Химки)

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25 ноября 2025, 20:30. Арсенал (Тула)

26 ноября, среда

Путь РПЛ

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26 ноября 2025, 18:00. Ozon Арена (Краснодар)

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26 ноября 2025, 18:00. ВЭБ Арена (Москва)

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

26 ноября 2025, 20:30. РЖД Арена (Москва)

Путь регионов

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

26 ноября 2025, 20:30. Нефтехимик (Нижнекамск)

27 ноября, четверг

Путь РПЛ

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27 ноября 2025, 20:30. ВТБ Арена (Москва)

Путь регионов

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

27 ноября 2025, 18:00. КАМАЗ (Набережные Челны)

Кубок России-2025/26: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //

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