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Кубок России, результаты матчей 25-27 ноября: «Динамо» прошло «Зенит», «Локомотив» проиграл «Спартаку» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Матчи плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов FONBET Кубка России

25 ноября прошли два матча Пути регионов: «Торпедо» — «Балтика» (0:2) и «Арсенал» Тула — «Рубин» (0:0, пенальти 3:2).

В среду, 26 ноября, состоятся ответные матчи 1/4 финала Пути РПЛ: «Краснодар» — «Оренбург» (4:0), ЦСКА — «Динамо» Мх (2:1, пенальти 5:4) и «Локомотив» — «Спартак» (2:3). Также в среду в Пути регионов «Нефтехимик» уступил «Ростову» (1:3).

27 ноября прошли две встречи: «Динамо» — «Зенит» (0:1) в Пути РПЛ и «КАМАЗ» — «Крылья Советов» (1:1, пенальти 2:4) в Пути регионов.

25 ноября, вторник
Путь регионов

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
25 ноября 2025, 18:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо
0:2
Балтика
FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
25 ноября 2025, 20:30. Арсенал (Тула)
Арсенал
0:0
Рубин

26 ноября, среда
Путь РПЛ

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
26 ноября 2025, 18:00. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
4:0
Оренбург
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
26 ноября 2025, 18:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:1
Динамо Мх
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
26 ноября 2025, 20:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:3
Спартак

Путь регионов

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
26 ноября 2025, 20:30. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
1:3
Ростов

27 ноября, четверг
Путь РПЛ

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
27 ноября 2025, 20:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:1
Зенит

Путь регионов

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
27 ноября 2025, 18:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
1:1
Крылья Советов

Кубок России-2025/26: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
Календарь матчей турнира

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