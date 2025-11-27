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27 ноября 2025, 22:35

Определились полуфинальные пары пути РПЛ Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны все пары полуфинала пути РПЛ FONBET Кубка России.

Это произошло после ответного матча четвертьфинала между московским «Динамо» и «Зенитом» (0:1). В 1/2 финала «Динамо» сыграет со «Спартаком».

Пары полуфинала пути РПЛ Кубка России

«Динамо» (Москва) — «Спартак»

ЦСКА — «Краснодар»

Матчи пройдут в марте 2026 года. Победители сыграют в финале пути РПЛ. Проигравшие — во втором этапе полуфинала пути регионов.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА — 1 июня армейцы обыграли в Суперфинале турнира «Ростов» (0:0, пенальти 4:3).

Определились пары второго этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России

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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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