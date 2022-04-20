Онугха назвал причины поражения «Рубина» в матче с «Енисеем» в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России

Нападающий «Рубина» Герман Онугха поделился мнением о поражении от «Енисея» в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России (1:3). Он забил единственный гол команды.

«Думаю, первый тайм не очень важно сыграли командно. Где-то не до конца выигрывали единоборства, не забирали подборы. Нужно отдать должное сопернику, «Енисей» очень хорошо играл первый тайм.

Когда ты уже понимаешь, что вылетаешь из Кубка, забиваешь за три минуты до конца, проигрываешь 1:3, поэтому особой радости нет. Но нападающему все равно важно забивать», — приводит слова Германа пресс-служба клуба.

Таким образом, «Енисей» вышел в полуфинал Кубка России. Жеребьевка состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск).