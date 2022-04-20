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Сегодня, 19:09

«Алания» обыграла «Зенит» по пенальти и вышла в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России

«Алания» обыграла «Зенит» по пенальти и вышла в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба и Ростислав Солдатенко.
Фото ФК «Алания»

«Алания» обыграла «Зенит» в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

В основное время была зафиксирована ничья со счетом 2:2. На 55-й минуте команда из Владикавказа вышла вперед благодаря голу Батраза Гурциева. На 71-й минуте защитник «Зенита» Дуглас Сантос сравнял счет, а на 81-й минуте Иван Сергеев вывел клуб из Санкт-Петербурга вперед. На 90+3-й минуте форвард «Алании» Николай Гиоргобиани спас свою команду от поражения ударом со штрафного.

Согласно регламенту Кубка России, в случае ничьей в основное время команды не играют дополнительное время и выявляют победителя в серии пенальти. «Алания» выиграла серию 11-метровых со счетом 6:5 и вышла в полуфинал турнира.

«Алания» стала третьим полуфиналистом БЕТСИТИ Кубка России — до нее в эту стадию пробились московское «Динамо» и «Енисей». Последний, четвертый полуфиналист определится по итогам дерби ЦСКА — «Спартак», которое состоится сегодня, 20 апреля (начало — в 19.30 мск).

Жеребьевка полуфинала БЕТСИТИ Кубка России состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск).

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 17:00. им. Билимханова (Грозный)
Алания
2:2
Зенит
Голы
Гурциев, 55 (1:0), Дуглас Сантос, 71 (1:1), Сергеев, 81 (1:2), Гиоргобиани, 90+2 (2:2)
Серия пенальти
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Алания
Солдатенко Шавлохов Багаев Засеев (Кобесов, 69) Бутаев Хугаев Кобесов (Машуков, 70) Хабалов (Цараев, 69) Хосонов Гурциев (Хадарцев, 77) Хубулов (Гиоргобиани, 77)
Зенит
Кержаков Чистяков Круговой Адамов (Дуглас Сантос, 46) Алип Барриос Вендел (Сутормин, 90+4) Кузяев Мостовой (Малком, 76) Ерохин (Юри Алберто, 67) Дзюба (Сергеев, 66)
Предупреждения
Шавлохов 26’, Кобесов 39’, Кочиев 58’, Засеев 59’, Хубулов 74’  - 
Судьи
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар) Гурбанов (Краснодар)
ВАР
Турбин (Дмитров) Богданов (Верея)
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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