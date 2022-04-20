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Сегодня, 19:03

Экс-игрок «Амкара» Попов: «Сегодня уровень Слуцкого низкий, но в целом он высокого класса»

Бывший защитник «Амкара» Попов высказался о Слуцком
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Бывший игрок «Амкара» Алексей Попов прокомментировал поражение «Рубина» в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея» (1:3). Также экс-игрок казанского клуба высказался по поводу будущего главного тренера Леонида Слуцкого.

— По поводу отставки Слуцкого надо спрашивать у Сайманова, — цитирует Попова «РБ Спорт». —Если люди работают в тандеме, они сами должны все объяснить — что и почему происходит. Говорили, что Слуцкий уже подавал в отставку, но ему сказали работать. Значит, они нашли какой-то компромисс, строят новую команду, только непонятно как. Все, что происходит в «Рубине», не поддается никакой логике. Играть с командой рангом ниже в такой футбол непозволительно. Это как надо не любить себя, чтобы футболисты из премьер-лиги играли с командой ниже классом и полностью уступали. У «Енисея» даже скорости другие, хотя должно быть наоборот.

— Слуцкий говорит о нарушении спортивного принципа в связи с отъездом легионеров. Насколько серьезна эта причина?
— Это все ерунда. Уровень их футболистов ниже, чем у «Енисея»? Бред полный. Такого не может быть.

— Если представить, что Слуцкий уходит из «Рубина», какие российские клубы он мог бы заинтересовать? Насколько на сегодня высок его уровень?
— На сегодня его уровень низкий, но в целом как тренер он очень высокого качества. У нас много тренеров ходят по кругу и всем нужны. То же самое будет и с Леонидом Викторовичем. Он после «Рубина» не затеряется. Уважаемый специалист, и, если он правильно оценит этот свой опыт, дальше все у него получится. Он молодой, ему еще работать и работать. Но Слуцкий должен прогрессировать, а мы этого не видим. И непонятно, с чем это связано.

Жеребьевка полуфинала БЕТСИТИ Кубка России состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-popov-na-segodnya-uroven-slutskogo-nizkij-on-dolzhen-progressirovat/
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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Рубин (Казань)
Алексей Попов
Леонид Слуцкий
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