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Сегодня, 00:29

Пономарев: «Нельзя от такой команды, как «Крылья Советов», пропускать два мяча»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» (2:2) в первом матче 1/2 финала FONBET Кубка России Пути РПЛ.

«Ничего страшного, что ничья в первом матче, терпимо. ЦСКА много пропускает. Нельзя от такой команды, как «Крылья Советов», пропускать два мяча. Следующий матч у армейцев с «Зенитом», вот это будет серьезная проверка обороны. Надо компактнее обороняться, игроки плохо страхуют друг друга. В матче с «Крыльями» нападающие неплохо выглядели, и полузащита сыграла хорошо», — цитирует «РБ Спорт» Пономарева.

Ответный кубковый матч состоится 5 апреля в Москве.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-bejl-zabil-krasivy-j-gol-no-var-isportil-ves-futbol/
Владимир Пономарев
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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