Футболист «Ротора» Минаев назвал равной игру с «Рубином» в матче БЕТСИТИ Кубка России

Нападающий «Ротора» Роман Минаев прокомментировал поражение от «Рубина» (1:2) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Думаю, мы очень неплохо выглядели на фоне серьезного соперника из РПЛ. Немного сложно пришлось только в первые минуты, все остальное время была абсолютно равная игра. Эпизодами мы смотрелись даже острее, моментов для того, чтобы забить, создали точно не меньше.

Конечно, обидно пропускать два гола с пенальти, тем более, второй момент был совсем небесспорный, эпизод долго смотрели судьи, но решили так как решили. Теперь нужно двигаться вперед и готовиться уже к матчам чемпионата. Совсем скоро нам предстоят два важнейших матча на своем поле", — приводит слова Минаева ТАСС.

Нападающий «Ротора» стал автором единственного гола в ворота «Рубина».

Волгоградский клуб занимает 17-е место в ФНЛ, набрав 24 очка в 25 турах.