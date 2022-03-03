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БЕТСИТИ Кубок России

3 марта, 23:59

Футболист «Ротора» Минаев назвал равной игру с «Рубином» в матче БЕТСИТИ Кубка России

Анна Горшкова
Корреспондент

Нападающий «Ротора» Роман Минаев прокомментировал поражение от «Рубина» (1:2) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Думаю, мы очень неплохо выглядели на фоне серьезного соперника из РПЛ. Немного сложно пришлось только в первые минуты, все остальное время была абсолютно равная игра. Эпизодами мы смотрелись даже острее, моментов для того, чтобы забить, создали точно не меньше.

Конечно, обидно пропускать два гола с пенальти, тем более, второй момент был совсем небесспорный, эпизод долго смотрели судьи, но решили так как решили. Теперь нужно двигаться вперед и готовиться уже к матчам чемпионата. Совсем скоро нам предстоят два важнейших матча на своем поле", — приводит слова Минаева ТАСС.

Нападающий «Ротора» стал автором единственного гола в ворота «Рубина».

Волгоградский клуб занимает 17-е место в ФНЛ, набрав 24 очка в 25 турах.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
03 мар, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:1
Ротор
Голы
Минаев, 12 (0:1), Лисакович, 27 (1:1), Лисакович, 73 (2:1)
Рубин
Дюпин Бегич Тальби Бакаев (Зуев, 46) Ломовицкий (Уремович, 76) Кварацхелия (Онугха, 76) Мусаев Самошников Кучаев Лисакович (Апшацев, 86) Хакшабанович
Ротор
Обухов Мартынов Дудиев (Слепов, 79) Байрыев Улад Омар Махатадзе Чуканов (Кипиани, 74) Ташаев (Щеткин, 66) Минаев (Серченков, 74) Макаров Муллин (Кавтарадзе, 79)
Предупреждения
Мусаев 41’, Ломовицкий 53’, Кварацхелия 67’  -  Ташаев 36’, Обухов 43’, Чуканов 52’, Муллин 75’, Махатадзе 78’
Судьи
Матюнин (Москва) Мосякин (Москва) Березнов (Москва)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Лунев (Новосибирск)
Источник: https://tass.ru/sport/13957591
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Ротор
ФК Рубин (Казань)
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