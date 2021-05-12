Николич рассказал о травмах Баринова и Чорлуки
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после завершения финального матча БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов» (3:1) рассказал о состоянии игроков Дмитрия Баринова и Ведрана Чорлуки, которые получили травмы по ходу встречи.
— Когда был пенальти Смолова — это было тренерское решение?
— Написали, что будет Крыховяк и Смолов. Это было их ответственность. Слава богу, что получилось.
— Как состояние у Баринова и Чорлуки?
— Еще непонятно. У Чорлуки большое желание было, а у Баринова, думаю, ничего серьезного.
— Какой план был на второй тайм?
— Успокоились, добавили энергии. Во вторых таймах игра обычно в наших руках.
— Какие чувства после первого трофея с «Локо»?
— Я очень счастлив. Много трудных дней уже за нами. Это мой первый трофей в России, поэтому очень горжусь этом.
— Насколько быстро удалось забыть игру с «Зенитом» и насколько быстро забудете финал, учитывая, что есть еще одна игра?
— Есть еще важная игра. Но нужно нам еще праздновать! Если команда не будет праздновать — она не будет выигрывать трофеи. Так что, надо праздновать. Можно выйти завтра, будем решать сейчас.
(Данил Алешин)
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