Сергеев считает, что «Крылья» достойно сыграли с «Локомотивом»

Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в финале БЕТСИТИ Кубка России.

«Даже не знаю, что сказать. Хочу поблагодарить всех болельщиков за то, что приехали на игру. Они поддерживали нас очень достойно. Хочу поздравить нашу команду, мы прошли такой тяжелый путь и дошли до финала. Играли очень достойно. Нам не повезло. «Локомотиву» повезло больше. Эмоции, конечно, отрицательные. Настраивались только на победу. Не получилось устроить праздник для самарцев.

Были отличия в установке на сегодняшнюю игру? Нет. Я говорил, что мы будем играть в свой футбол. Это мы и продемонстрировали на протяжении всей игры. Выдали очень достойный первый тайм, переиграли полностью. У всех бывают ошибки, к сожалению. Хочу поблагодарить весь наш клуб, команду, администрацию, руководство, массажистов, болельщиков и всю Самару. Благодаря им всем мы дошли до финала.

Волновался ли в такой атмосфере? Нет, все спокойно. Это была обычная игра. Они такие же футболисты, как и мы. Мы ничего не боялись. Все видели, как мы играли. Даже после финального свистка нам аплодировали. Я не знаю, что и сказать. Просто обидно».

В составе победителей отличились Франсуа Камано, Федор Смолов и Мурило. У самарцев забил Владислав Сарвели.

(Артем Калинин)