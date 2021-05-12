Губернатор Нижегородской области заявил, что ему понравился финал БЕТСИТИ Кубка России

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил уровень игры в финале БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов» (3:1). Также он выразил надежду, что «Нижний Новгород» добьется выхода в РПЛ (напрямую или через стыковые матчи).

«Футбол мне понравился. За кого болел? Я люблю всех — обе команды. Мы получили лицензию для участия в РПЛ. Выйдем ли напрямую? Ждем решения, будем стараться выйти так или иначе», — сказал Никитин после кубкового финала в Нижнем Новгороде.

«Локомотив» является рекордсменом по числу побед в Кубке России, на счету железнодорожников теперь девять титулов. Самарская команда вышла в финал турнира впервые с 2004 года и во второй раз в истории.

(Артем Калинин)