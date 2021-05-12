Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Губернатор Нижегородской области заявил, что ему понравился финал БЕТСИТИ Кубка России

12 мая 2021, 23:06
Теги:

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил уровень игры в финале БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов» (3:1). Также он выразил надежду, что «Нижний Новгород» добьется выхода в РПЛ (напрямую или через стыковые матчи).

«Футбол мне понравился. За кого болел? Я люблю всех — обе команды. Мы получили лицензию для участия в РПЛ. Выйдем ли напрямую? Ждем решения, будем стараться выйти так или иначе», — сказал Никитин после кубкового финала в Нижнем Новгороде.

«Локомотив» является рекордсменом по числу побед в Кубке России, на счету железнодорожников теперь девять титулов. Самарская команда вышла в финал турнира впервые с 2004 года и во второй раз в истории.

(Артем Калинин)

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Читайте также

Пятая команда РПЛ сыграет в Лиге конференций
Очевидцы сообщали о стрельбе и взрывах в казанской школе десятки раз
Пушков оценил намерения Эрдогана мобилизовать мир против Израиля
Где похоронили убитую в школе в Казани учительницу — видео

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча
Материалы сюжета: ФНЛ — РПЛ: лицензирование клубов, стыковые матчи сезона 2020/21, кто выйдет в РПЛ из ФНЛ