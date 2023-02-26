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Сегодня, 22:53

Наумов: «Локомотив» должен прибавить в ответном матче, выиграть и пройти дальше»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала FONBET Кубка России, где встретятся «Спартак» и железнодорожники.

«В первом матче ничья была бы закономерным результатом. Но не надо было пропускать в первом тайме, футбол — такая штука... Однако, перед ответной встречей, по моему мнению, это преимущество особой роли не играет, все будет зависеть от того, как команда настроится. Но мне кажется, «Локомотив» должен прибавить в этой игре. И я верю в то, что он выиграет», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Ответный матч между командами пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-naumov-lokomotiv-dolzhen-pribavit-v-otvetnom-matche-vy-igrat-i-projti-dal-she/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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