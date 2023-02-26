Стрепетов: «Понравилось, как все встали на защиту Вендела»

Экс-селекционер «Зенита» Алексей Стрепетов высказался об инциденте с бананом, который был брошен с трибун в сторону бразильского полузащитника питерцев Вендела.

«Зенит» тепло встретили в Ульяновске, это вообще культурный русский город. А этот человек совершил мерзкий поступок. Его наверняка найдут, он обязан извиниться и перед Венделом, и перед болельщиками «Зенита», перед обоими футбольными клубами. Мы уже забыли, что такое возможно. Бразильцы приехали в наш чемпионат, мы любуемся их игрой, да и не только бразильцев, а любых легионеров. Как правильно сказали — это была ложка дегтя в бочке меда. Но сейчас надо забыть эту историю и поддержать Вендела. Мне, кстати, очень понравилось, как все встали на его защиту. Осуждение льется рекой. И это приятно», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Ранее в РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.