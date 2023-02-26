Кечинов: «Не думаю, что «Спартак» будет играть с «Локо» по результату. У них поменялась философия»

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала FONBET Кубка России, где встретятся красно-белые и «Локомотив».

«Легко во втором матче «Спартаку» не будет. Мы видели, что в первой игре «Локо» предстал очень серьезной командой, гораздо сильнее, чем в прошлом году при другом тренере. Дзюба усилил, Пиняев усилил, Смольников своим опытом также придал «Локомотиву» уверенности. Но мой фаворит, конечно, «Спартак» — все же и игра у команды уже поставлена, и команда понимает и знает, за счет чего хочет добиваться результата.

У команды есть свой стиль, свой рисунок игры, он атакующий. И я не думаю, что «Спартак» будет играть по результату, потому что у красно-белых поменялась философия. Они в каждой игре выходят первым номером и стараются играть в атаку, это хотелось бы видеть постоянно, думаю, так будет и в предстоящем матче», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Ответный матч между командами пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.