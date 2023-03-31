Янбаев заявил, что Павлюченко сыграет за «Знамя» летом в Кубке России

Спортивный директор ногинского «Знамени» Ренат Янбаев рассказал, что Роман Павлюченко примет участие в игре ФОНБЕТ Кубка России за их клуб.

«Я ему сразу сказал: «Какая «Уфа»? Выйдешь за «Знамя» и забьешь свой гол!» Летом, если все нормально будет, снова сыграет за нас. Свой 200-й гол Павлюченко забьет за «Знамя». Зимой все говорили, что Дзюба старый, но в итоге человек регулярно забивает за «Локомотив». Павлюченко мог бы так же сейчас? Думаю, нет. 41 год Павлику, а Дзюбе 34 — это большая разница. Я в 34 еще был в РПЛ, но в 35-36 уже становится сложнее намного. Дзюба еще может поиграть, я не считаю его старым», — приводит слова Янбаева Metaratings.ru.

2 февраля 41-летний форвард сообщил, что может подписать соглашение с клубом на один матч и принять участие в игре уфимцев в FONBET Кубке России против «Ахмата». Однако позже Павлюченко отказался от этой идеи.

Павлюченко объявил о завершении карьеры игрока в октябре 2022 года.