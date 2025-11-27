Баринов — об инциденте с болельщиками: «Факи показывали, но потом извинились»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал инцидент с болельщиками после ответного матча со «Спартаком» (2:3) в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Факи показывали. Но уже проехали. Они потом извинились», — сказал Баринов.

Железнодорожники по сумме двух матчей уступили «Спартаку» со счетом 3:6 (1:3, 2:3). «Локомотив» во втором этапе четвертьфинала Пути регионов сыграет с тульским «Арсеналом».