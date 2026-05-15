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На суперфинал Кубка России «Спартак» — «Краснодар» было реализовано 40 тысяч билетов за первые сутки

Артем Бухаев
Корреспондент

Как стало известно «СЭ», за первые сутки продаж совместно с клубами на суперфинал FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» было реализовано около 40 тысяч билетов — это более 70 процентов от общей коммерческой вместимости «Лужников».

Планируется дополнительная волна продажи билетов за неделю до игры, о которой сообщат организаторы.

Суперфинал Кубка России «Спартак» — «Краснодар» пройдет в воскресенье, 24 мая, в Москве на стадионе «Лужники».

«Спартак» 4 раза становился победителем Кубка России. «Краснодар» дважды выходил в финал, но проиграл обе встречи.

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Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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