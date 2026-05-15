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В «Спартаке» заявили, что фанаты раскупили все футболки Литвинова после дерби с ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Заместитель генерального директора по коммерции и развитию «Спартака» Вячеслав Соловьев ответил на вопрос «СЭ» о самых продаваемых футболках игроков клуба.

«Сейчас нет точной статистики под рукой. Но продаются футболки абсолютно всех игроков. Мы видим всплески, как только футболист проводит хорошую игру: не важно, защитник это или нападающий. Сразу идет всплеск покупки футболок с его номером. Скупили ли все футболки Литвинова после дерби? Все, которые были преднапечатаны, да. Довбни? Регулярно покупают. Легенда!» — сказал Соловьев «СЭ».

Защитник красно-белых Руслан Литвинов на 10-й минуте забил единственный гол в финале Пути регионов FONBET Кубка России против ЦСКА (1:0).

В суперфинале Кубка России «Спартак» сыграет против «Краснодара». Матч пройдет в воскресенье, 24 мая, в Москве на стадионе «Лужники».

Московский клуб с 51 очком занимает занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 30-м туре красно-белые на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо».

Ранее пивоваренная компания «Балтика» стала официальным партнером «Спартака». Стороны заключили соглашение до 2027 года.

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